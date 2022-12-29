مسجد باريس الكبير يندد بتصريحات

2022/12/29 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ الخميس التصريحات "العنيفة" و"الخطيرة للغاية" تجاه المسلمين التي أدلى بها الكاتب ميشال ويلبيك لإحدى المجلات، وأعلن عزمه رفع شكوى ضدّه.

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