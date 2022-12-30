بيان لمستشفى

2022/12/29 | 23:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مستشفى "ألبرت أينشتاين اليهودي" في مدينة ساو باولو البرازيلية، الخميس، بيانا عن عن وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه"، بعمر 82 عاما بعد قضاء شهر في المستشفى.

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