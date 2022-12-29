2022/12/29 | 23:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 12/29/2022، حرص العراق...

ظهرت المقالة السوداني يؤكد حرص العراق على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول أولاً على المسلة.

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