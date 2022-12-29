شرطة ميسان تعلن السيطرة على

2022/12/29 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ميسان، الخميس، عن السيطرة على نزاع عشائري وضبط أسلحة في المحافظة.

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