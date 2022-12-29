2022/12/29 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: boyFcuYqMy8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم يحمل الفصـ ، ـائل ذنب تغير سعر الصرف | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم يحمل الفصـ ، ـائل ذنب تغير سعر الصرف | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).