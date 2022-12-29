2022/12/29 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _XMvyD23TBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم يتحدى الدعاوى القضائية : سابقى هنا واواجه الفصـ،ـائل | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب سجاد سالم يتحدى الدعاوى القضائية : سابقى هنا واواجه الفصـ،ـائل | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).