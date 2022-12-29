“حلول مؤقتة”.. اقتصادي ينتقد إجراءات الحكومة في معالجة أزمة الدولار

2022/12/29 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الخميس، إجراءات الحكومة في معالجة أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، فيما شدد على ضرورة حل قضية “الحوالات”.

وقال العلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “إجراءات الحكومة في تعزيز النقد الدولاري في الاسواق لمحاولة انهاء ازمة ارتفاع أسعار صرف الدولار الاخيرة هي ترقيعية ومؤقتة”.

وأضاف، أن “هذا الاجراء يساهم في خفض أسعار الصرف مؤقتا، لكنه لن يمثل حلا مالياً واقتصادياً”، لافتا الى أن “البنك الفيدرالي قد يعترض على كمية الأموال التي يغذيها المركزي والحكومة كنقد محلي وقد تعاد الازمة مرة أخرى”.

وشدد الخبير الاقتصادي، على “ضرورة أن تساهم الحكومة والبنك المركزي لحل قضية الحوالات الملتزمة بالمعايير الدولية وهي أولوية لحل الازمة بالكامل”.

وفي وقت سابق، اتخذ البنك المركزي قرارات عديدة لخفض أسعار صرف الدولار بعد الازمة الكبيرة التي ضرب الأسواق المحلية وهو ما سبب ضجر كبير لدى الشعب العراقي.

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