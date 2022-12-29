نجوم كرة القدم ينعون أسطورة كرة القدم بيليه

2022/12/29 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

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نعى نجوم كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه، أحد أبرز الأساطير الرياضية عبر التاريخية، والذي توفي اليوم الخميس، بعد معاناته مع المرض.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا:"ارقد بسلام، بيليه".

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نعيًا لـ بيليه: "التعازي الحارة لكل البرازيل، بيليه كان مصدر إلهام للعديد من الملايين، الحب الذي أظهرته لي دائمًا كان متبادلًا في كل لحظة نتشاركها حتى من بعيد، لن ننسى أبدًا وستعيش ذكراه إلى الأبد في كل واحد منا عشاق كرة القدم..



ارقد في سلام الملك بيليه".

فيما كتب كيليان مبابي نعيًا للأسطورة بيليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ملك كرة القدم غادرنا..



لكن إرثه لن ينسى أبدًا..



أرقد في سلام يا ملك.

وغير النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور صورته إلى صورة تحمل اسم مواطنه الراحل بيليه، وذلك نعيًا منه لوفاة أكبر أساطير الكرة البرازيلية وملك الكرة العالمية عبر التاريخ.

وكتب نيمار تدوينة جاء فيها: "قبل بيليه كانت كرة القدم مجرد رياضة، غيّر بيليه كل شيء، حوّل كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه لقد أعطى صوتًا للفقراء والسود وخاصة أعطى الرؤية للبرازيل كرة القدم والبرازيل رفعتا مكانتهما بفضل الملك، لقد رحل لكن سحره سيبقى".

أما راموس، فقال: "سوف تتذكرك كرة القدم دائمًا ارقد بسلام يا بيليه".

وكانت الحالة الصحية لبيليه قد استحوذت على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بقطر.

وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

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