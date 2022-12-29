2022/12/29 | 23:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: توفي الأسطورة البرازيلية بيليه، الخميس 12/29/2022، عن عمر ناهز 82 عاما...

ظهرت المقالة المرض ينهي حياة الجوهرة السوداء بيليه أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرض ينهي حياة الجوهرة السوداء بيليه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرض ينهي حياة الجوهرة السوداء بيليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).