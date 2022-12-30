نجوم وأندية كرة القدم ينعون

2022/12/30 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب عدد من نجوم وأندية لعبة كرة القدم عن حزنهم لوفاة بيليه، نجم منتخب البرازيل السابق، عن عمر يناهز 82 عاما، عقب صراع مع المرض.

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