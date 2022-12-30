تسبب بوقوع ضحايا.. شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع عشائري وضبط أسلحة مختلفة

2022/12/30 | 00:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن السيطرة على نزاع عشائري وضبط أسلحة مختلفة، مشيرة إلى أن تسبب بوقوع ضحايا.

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شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع عشائري وضبط أسلحة مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

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