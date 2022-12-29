"بيليه لن يموت أبدا".. نجوم الكرة يواسون عشاق الرياضة برحيل "الملك"

2022/12/30 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نجوم الكرة حول العالم، الخميس، تعازيهم للبرازيل ولعشاق الكرة عقب الإعلان عن وفاة أسطورة الكرة، بيليه.

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