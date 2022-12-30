الرافدين: فروع المصرف تفتح أبوابها الجمعة لبيع الدولار للمواطنين

2022/12/30 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، فتح ابواب فروعه، اليوم السبت، لبيع الدولار للمواطنين.

وذكر بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف مستمر في عملية بيع عملة الدولار للمواطنين خلال ايام العطل لاغراض السفر وبما لايزيد عن 10 الاف دولار اميركي لكل زبون بسعر 1455 لكل دولار تودع في بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين".

وأضاف البيان: "ومن خلال فرعي شارع فلسطين في جانب الرصافة والحي العربي في المنصور بجانب الكرخ".

وتابع: "وستفتح الفروع ابوابها في يوم الجمعة الموافق 30 / 2/ 2022 والسبت الموافق 31 / 12 / 2023 والاحد الموافق 2023/1/1".

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