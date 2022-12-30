2022/12/30 | 00:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرّرَ الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، منح تردد مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره الكويتي التي ستقام غدا مجاناً.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "منحَ تردد مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الكويتي، التي تقام غداً الجمعة في ملعبِ الميناء بالساعةِ الثالثة عصراً، مجاناً لجميع القنواتِ الفضائيّة الراغبة بنقلها تلفزيونياً".

وأشار إلى أن "التواصل يكون مع شركةِ عشتار للنقل التلفزيونيّ، وهي خطوةٌ داعمةٌ لخليجي ٢٥ في البصرة التي تنطلق في (٢٠٢٣/١/٦)".

وستُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في البصرة، من 6 إلى 19 كانون الثاني/ يناير من العام القادم .





واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

تحرير: غ.



ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يمنح تردد مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره الكويتي مجاناً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يمنح تردد مباراة المنتخب الوطنيّ ونظيره الكويتي مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).