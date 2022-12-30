2022/12/30 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد بنيامين نتانياهو خلال عرض حكومته امام الكنيست في 29 كانون الاول/ديسمبر 2022 © تصوير مشترك/اف ب امير كوهين القدس (أ ف ب) – أدى بنيامين نتانياهو الخميس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في إسرائيل بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة ليقود ما يصفه محللون بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.وصوّت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتانياهو يعود رئيساً لوزراء إسرائيل .. ماذا تضم حكومته اليمينية المتشددة ؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتانياهو يعود رئيساً لوزراء إسرائيل .. ماذا تضم حكومته اليمينية المتشددة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).