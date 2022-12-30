القوات الكردية تطلق بدعم امريكي عملية ضدّ تنظيم داعش في سوريا

2022/12/30 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة من مخيّم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا في 26 آب/أغسطس 2022 © ا ف ب دليل سليماني بيروت (أ ف ب) – أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الخميس عن شنّ عملية ضدّ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من هجوم أودى […]

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