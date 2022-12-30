2022/12/30 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي البرازيلي بيليه عن 82 عاماً © ا ف ب/ارشيف كايو ليال ساو باولو (أ ف ب) – توفي البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم العالمية والمهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم المستديرة، الخميس عن 82 عاماً في ساو باولو (جنوب-شرق)، بحسب ما أعلنت عائلته والمستشفى حيث كان يرقد منذ قرابة الشهر لعلاج سرطان […]

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