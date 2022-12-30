"خطر ثلاثي على الأطفال".. دولة عربية تحتل المرتبة الثانية عالميا في انعدام الأمن الغذائي

2022/12/30 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "إنقاذ الطفولة"، الخميس، إن اليمن يحتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان الثمانية الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي والتي تواجه مستويات كارثية من الجوع.

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