2022/12/30 | 01:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: anbOgBR_SYE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السامرائي: هناك علاقة وثيقة بين الوضعين السياسي والأمني وانعكاساتهما على الأرض) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السامرائي: هناك علاقة وثيقة بين الوضعين السياسي والأمني وانعكاساتهما على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).