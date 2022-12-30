ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يُرثيان بيليه بكلمات مؤثرة

2022/12/30 | 01:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رثا كلا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو النجم البرازيلي السابق بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

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