عشّاق بيليه يبحثون عن “ذكريات الملك” في مسقط رأسه

2022/12/30 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة لتمثال الاسطورة البرازيلي بيليه، في مسقط رأسه في تريس كوراسوينس، في ولاية مينا جيرايس في البرازيل، التقطت في 28 كانون الاول/ديسمبر 2022.© ا ف ب/ا ف ب دوغلاس ماغنو Três Coraçoes (البرازيل) (أ ف ب) – أعاد تدهور الحالة الصحيّة لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الفضول إلى بلدة تريس كوراسوينس الصغيرة الهادئة […]

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