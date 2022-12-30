دولة أوربية تكشف عن زيادة “مخيفة” في جرائم قتل النساء

2022/12/30 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تظاهرة في مدريد في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 للمطالبة بالمساواة بين الجنسين وبمكافحة العنف ضد النساء © اف ب بيار فيليب ماركو مدريد (أ ف ب) – كشف وزير الداخلية الإسباني الخميس عن زيادة “مخيفة” في العنف ضد المرأة إذ سُجِّل خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري مقتل تسع نساء، معظمهنّ بفعل جرائم ارتكبها شركاؤهن، […]

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