لماذا عينت طهران محافظاً جديداً للبنك المركزي الإيراني.. وكيف سيكون حال التومان ؟

2022/12/30 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرانيون ينتظرون خارج مكتب صرافة في طهران في 22 حزيران/يونيو 2020 © ا ف ب عطا كناري طهران (أ ف ب) – استقال محافظ البنك المركزي الإيراني الخميس وعيّنت الحكومة خلفا له بعد أن عانى الريال من انخفاض قياسي بسبب العقوبات الشديدة المفروضة على البلاد منذ 2018، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية.وأوردت وكالة […]

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