2022/12/30 | 01:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VbPEV-envDc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفد رسمي في الديوانية لإطلاق استراتيجية خاصة بتمكين المرأة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفد رسمي في الديوانية لإطلاق استراتيجية خاصة بتمكين المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).