ساعة المسلة: العملة العراقية تحت قبضة البنك الفيدرالي الامريكي

2022/12/30 | 01:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الخميس 12/29/2022.عضو ائتلاف دولة...

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