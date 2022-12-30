بكمين محكم .. ضبط عجلتين تستخدم لتهريب المشتقات النفطية واعتقال سائقيها بديالى

2022/12/30 | 01:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن ضبط عجلتين تستخدم لتهريب المشتقات النفطية واعتقال سائقيها في محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارزها اعتقلت متهمين اثنين بكمين محكم وضبط عجلتيهما في سيطرة شرطة نفط خانقين بمحافظة ديالى”.وأضافت، أن “المتهمين اودعا بالتوقيف وحجز العجلات داخل ساحات حجز […]

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ضبط عجلتين تستخدم لتهريب المشتقات النفطية واعتقال سائقيها بديالى أولاً على ايرث نيوز.

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