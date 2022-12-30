القضاء في دبي يسمح بتسليم الدنمارك المحتال البريطاني  

2022/12/30 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة عامة لدبي بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – قضت محكمة الاستئناف في دبي الخميس بتسليم الدنمارك بريطانيا متهما باحتيال ضريبي بـ1,7 مليار يورو، بعد حكم في المرحلة الابتدائية برفض طلب تسليمه، حسبما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة الخليجية.ويتيح الحكم نقل قضية سنجاي شاه، […]

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