بايدن وأوباما ولولا دا سيلفا.. قادة وسياسيون ينعون الأسطورة بيليه

2022/12/30 | 02:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص قادة وسياسيون على رثاء النجم البرازيلي السابق بيليه، الذي توفي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع مع المرض.

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