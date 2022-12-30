البرازيل تعلن حدادا رسميا لمدة 3 أيام على بيليه

2022/12/30 | 04:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، يوم الخميس، في مرسوم، حدادا رسميا لمدة 3 أيام على وفاة أسطورة كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه"، والمُلقب بـ"الجوهرة السوداء".

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