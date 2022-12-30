بنوعين من الثلوج..

2022/12/30 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة ناسا مقطعا مصورا يظهر جانبا من فصل الشتاء على كوكب المريخ، حيث تتحول المسطحات وكأنها أرض عجائب، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

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