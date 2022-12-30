ناسا تكرم بيليه

2022/12/30 | 05:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يوم الخميس، عبر حسابها على تويتر، صورة مجرة حلزونية بألوان علم البرازيل (الأخضر والأصفر والأزرق)، قالت إنها تكريما للاعب البرازيلي بيليه، الذي توفي، في وقت سابق من يوم الخميس.

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