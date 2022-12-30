2022/12/30 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الادعاء العام في رومانيا، الخميس، اعتقال الرياضي السابق والشخصية الشهيرة عبر الإنترنت، أندرو تيت، بشبهة الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية منظمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتهر بخطابه المعادي للنساء.. اعتقال أندرو تيت بتهمة "الاغتصاب" و"الاتجار بالبشر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتهر بخطابه المعادي للنساء.. اعتقال أندرو تيت بتهمة "الاغتصاب" و"الاتجار بالبشر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).