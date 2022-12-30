وكالة ترصد أبرز التحديات التي تواجه نتانياهو بعد عودته للسلطة

2022/12/30 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى بنيامين نتانياهو، الخميس، اليمين الدستورية كرئيس وزراء لأكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ إسرائيل، متعهدا بتنفيذ سياسات قد تتسبب في اضطرابات محلية وإقليمية وتنفير أقرب حلفاء البلاد، وفقا لأسوشيتد برس.

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