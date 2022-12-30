"سلوك خطير".. مقاتلة أميركية تتجنب بصعوبة الاصطدام بأخرى صينية

2022/12/30 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأميركي، الخميس، إن طائرة عسكرية أميركية تجنبت بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي.

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