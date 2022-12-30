بعد إعلان وفاته.. نبذه سريعة عن بدايات بيليه

2022/12/30 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أسطورة كرة القدم البرازيلي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ"بيليه" والمُلقب بـ“الجوهرة السوداء“، الخميس، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع المرض ومرور شهر على نقله إلى إحدى مستشفيات ساو باولو.

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