يائير لابيد لحكومة نتنياهو: نسلمكم الدولة بوضع جيد جدا حاولوا الامتناع عن تدميرها

2022/12/30 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، مخاطبا الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "نسلمكم الدولة بوضع جيد جدا، حاولوا الامتناع عن تدميرها"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

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