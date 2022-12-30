الرافدين يعلن استمرار عملية بيع الدولار في أيام العطل

2022/12/30 | 09:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية بيع الدولار للمواطنين مستمرة.

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