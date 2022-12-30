2022/12/30 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.وارتفع الذهب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع الذهب للعام الثاني على التوالي بسبب رفع الفائدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الذهب للعام الثاني على التوالي بسبب رفع الفائدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الذهب للعام الثاني على التوالي بسبب رفع الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).