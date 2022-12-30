رحيل بيليه.. الفيفا ينشر لقطات نادرة لـ

2022/12/30 | 09:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لقطات نادرة من الأرشيف لـ"الملك" البرازيلي، بيليه، بعد رحيله عن 82 عاما، الخميس.

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