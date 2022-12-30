2022/12/30 | 10:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، عن تطلعه للعمل مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يعرب عن تطلعه للعمل مع نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يعرب عن تطلعه للعمل مع نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).