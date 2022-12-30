2022/12/30 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: طقس صحو مع بعض الغيوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: طقس صحو مع بعض الغيوم المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: طقس صحو مع بعض الغيوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: طقس صحو مع بعض الغيوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).