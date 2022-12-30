تطورات سياسية وميدانية شهدها العراق خلال 2022

2022/12/30 | 10:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق خلال عام 2022 أحداثًا وتطورات سياسية وميدانية، انتهت بمواجهات مسلحة في الشوارع، ثم توافق الفرقاء السياسيون على حكومة برئاسة محمد شياع السوداني، مع انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

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