وزيرة خارجية فرنسا: الضربات الروسية لأوكرانيا “جرائم حرب”

2022/12/30 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزيرة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، بالضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت البنى التحتية المدنية في مدن أوكرانية رئيسية.وكتبت كاثرين كولونا، في تغريدة لها على حسابها الرسمي في منصة “تويتر”: “واصلت روسيا حملة القصف المنهجية التي تستهدف البنى التحتية المدنية بإطلاقها 100 صاروخ، ما يعدّ رقماً قياسيا”.

وأضافت “إن أياً من هذه الأعمال ضد المدنيين يُعدّ جريمة حرب، وفق القانون الدولي”.

وأصدرت وزارة الخارجية بياناً “أدانت فيه بأقصى الشدة الضربات الكثيفة التي قامت بها روسيا والتي أصابت كامل الأراضي الأوكرانية”، مركزة “بشكل متقصد على البنى التحتية الخاصة بالطاقة والتي دمرت مساكن، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي والمياه، وعطلت وسائل النقل، وأوقعت الكثير من الجرحى المدنيين”.

ووفق البيان، فإن هذه الاستهدافات المنهجية والمقصودة تبيِّن “رغبة روسيا في الإيقاع بالمدنيين وتهشيم مقاومة الشعب الأوكراني”.

وختم البيان أن هذه الأعمال “لا يمكن أن تبقى من غير عقاب”، مذكّراً بعزم فرنسا على “مواصلة محاربة التفلت من المحاسبة”، وهي تؤكد “مواصلة باريس الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا وتعزيز قدراتها على المقاومة”.

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