توافق مصري سعودي على تعزيز التعاون العسكري

2022/12/30 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان، إن الجلسة الختامية للاجتماع التاسع للجنة التعاون العسكري المصري السعودي في الرياض، أسفرت عن توافق على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين.

وترأس اللجنة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، بحسب البيان الذي أصدره المتحدث في صفحته على فيسبوك.

ووفقاً للبيان، أشاد الفريق أسامة عسكر بمستوى التعاون القائم ودورية التنسيق المتبادل للجنة العسكرية المشتركة وما تحققه من نتائج إيجابية بمختلف مجالات التعاون العسكرى، مؤكداً عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين، وما تتسم به من علاقات أخوة صادقة ووثيقة تشكل الدعامة الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكري المصري السعودي في دورته الحالية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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