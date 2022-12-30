2022/12/30 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنتمكنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، من ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية والقبض على سائقيهما في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. ضبط عجلتين تستخدمان لتهريب المشتقات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).