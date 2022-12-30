وفاة النجم الكروي البرازيلي

2022/12/30 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي يوم امس نجم الكرة البرازيلي بيليه

عن عمر تجاوز 82 عاما من جانبه الرئيس

البرازيلي المنتهية ولايته جايير

بولسونارو الخميس الحداد الرسمي لثلاثة

أيام على وفاة لاعب كرة القدم الأسطوري

بيليه، في مرسوم

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