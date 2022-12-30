قرار حكومي بإغلاق عيادات ومختبرات

2022/12/30 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدرت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، قرارا بإغلاق عيادات ومختبرات وهمية في محافظة كركوك.

وبحسب وثيقة صادرة من دائرة التفتيش بتاريخ 12 كانون الاول وحصلت عليها (بغداد اليوم) فأن "قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة التابع لدائرة التفتيش بوزارة الصحة أصدر قرارا بإغلاق عيادات ومختبرات وهمية في كركوك".

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: ر.



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