2022/12/30 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



قرار حكومي بإغلاق عيادات ومختبرات “وهمية” في كركوك المركز الخبري الوطني.

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