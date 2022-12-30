2022/12/30 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تجمدت شلالات نياغارا، وهي واحدة من أعلى الشلالات في العالم، بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.وظهرت هذه الشلالات التي واحدة من أكثر المواقع السياحية التي تجتذب السياح من جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمد شلالات نياغرا بعد عاصفة ثلجية شديدة في أمريكا..



صور المركز الخبري الوطني.

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