تداول صور ومقاطع فيديو لأمطار جدة بالسعودية

2022/12/30 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور للأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة في المملكة العربية السعودية.

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